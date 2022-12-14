МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Призывы Запада вывести Росгвардию с территории Запорожской АЭС — "идиотизм и провокация", считает советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. ГД разрешила не применять ответственность за не грубые нарушения на ЗАЭС

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Международное агентство по атомной энергетике "добилось", чтобы со станции вывели легкие и тяжелые вооружения, не пояснив свой комментарий. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, выводом легких вооружений является снятие сотрудников Росгвардии, обеспечивающих безопасность объекта.

"Во-первых, это [идея вывести Росгвардию с ЗАЭС] идиотизм. Во-вторых, сама постановка вопроса — это такая хорошо продуманная провокация", — отметил Карчаа в эфире "Соловьев Live".

По его словам, уход Росгвардии "очистит дорогу" для дальнейших провокаций со стороны Киева, которые негативно повлияют на ядерную безопасность и станут новым поводом для обвинений Москвы.