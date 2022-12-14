В "Росэнергоатоме" назвали призыв вывести Росгвардию с ЗАЭС "идиотизмом"
Советник Карчаа заявил, что призывы вывести Росгвардию с ЗАЭС — "идиотизм и провокация"
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Призывы Запада вывести Росгвардию с территории Запорожской АЭС — "идиотизм и провокация", считает советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Международное агентство по атомной энергетике "добилось", чтобы со станции вывели легкие и тяжелые вооружения, не пояснив свой комментарий. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, выводом легких вооружений является снятие сотрудников Росгвардии, обеспечивающих безопасность объекта.
"Во-первых, это [идея вывести Росгвардию с ЗАЭС] идиотизм. Во-вторых, сама постановка вопроса — это такая хорошо продуманная провокация", — отметил Карчаа в эфире "Соловьев Live".
По его словам, уход Росгвардии "очистит дорогу" для дальнейших провокаций со стороны Киева, которые негативно повлияют на ядерную безопасность и станут новым поводом для обвинений Москвы.
https://1prime.ru/energy/20221214/839163369.html
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