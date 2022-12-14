МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Европа оказалась в эпицентре серьезнейшего энергетического кризиса с отключением электроэнергии, нормированием и свечами для освещения, пишет обозреватель Fox News Стивен Мур. "Запасной план". Названы страны, которые не будут "плясать под дудку" США

Из-за ситуации на Украине дела с "зеленым курсом" в Европе обстоят совсем плачевно. Германия вновь открывает остановленные АЭС, чтобы не доводить до ситуации полного блэкаута. Может, это преувеличение, но очень небольшое, отмечает журналист. Власти Франции предупреждают об остром дефиците электроэнергии этой зимой и принимает радикальные меры по ее сбережению. Местные СМИ сообщают, что "город фонарей" Париж может столкнуться с необходимостью отключить в ближайшее время все уличное освещение, если зима будет суровой. Столичное руководство издало указ, в соответствии с которым местные органы власти обязаны подготовить планы по отключению электроэнергии, чтобы сократить потребление электричества на 38%. И не только это: "Французское правительство заявило, что оно вместе с министерством образования разрабатывает планы закрытия школ по утрам, если в этих районах будут веерные отключения".

"Европейский континент оказался на дне энергетического кризиса эпических масштабов. Там нормируют подачу электроэнергии, отключают свет, бензин стоит 10 долларов за галлон (более 150 рублей за литр), а власти призывают граждан пользоваться свечами для освещения своих домов и дровами для их отопления", — пишет Мур.

Дефицит электроэнергии в Германии настолько серьезен, что одним из главных энергоносителей быстро становится уголь. Дело в том, что немцы объявили войну природному газу, и теперь из-за навязанного самим себе энергетического кризиса вынуждены использовать это топливо, которое выделяет гораздо больше парниковых газов. Дрова также занимают важное место в отоплении домов. Мрачное средневековье вернулось.

А на Швейцарию надвигается настоящая катастрофа. Эту страну ни в коем случае нельзя назвать деспотическим социалистическим государством, но из-за "чрезвычайной ситуации с энергоресурсами", которая в Европе стала нормой, швейцарское правительство объявило запрет на использование электромобилей для совершения поездок, не являющихся остро необходимыми. В то же время, оно призывает людей ездить за покупками на поездах, однако признает, что железные дороги тоже будут работать с перебоями. СМИ: Запад пришел в ужас от того, как Россия разрушила его планы

"Европа превращается в банановую республику третьего мира", — констатирует обозреватель. Мрачная действительность такова, что европейский континент решил полностью переключиться на солнечную и ветровую энергию, и с треском провалила этот эксперимент. Эти маргинальные источники энергии не работают и не годятся для экономик с мощной промышленностью, добавил он.

В материале отмечается, что хуже всего то, что администрация президента Джо Байдена и природоохранные организации видят в Европе пример для подражания. "Климатические приспешники Байдена хотят встать даже левее Европы в вопросах климатических изменений и осуществления контроля над нашей экономикой. Выступая в прошлом месяце на климатической конференции в Египте, Байден похвастался, что США намерены обогнать европейцев в вопросе управления климатом, как будто в причинении боли людям и в снижении уровня жизни общества есть какие-то достоинства", — отметил Мур.

Другими словами, Америка может свалиться в пропасть энергетической бедности, отключений электричества и климатических локдаунов, в которые попали очень многие.

"На горизонте отчетливо маячит катастрофа, а администрация Байдена только подгоняет — быстрее, еще быстрее туда", — резюмировал обозреватель.