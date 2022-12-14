БЕРЛИН, 14 дек — ПРАЙМ. Немецкая энергокомпания Uniper проведет перестановки в наблюдательном совете в рамках национализации, следует из заявления компании. "Газпром" будет отстаивать свои интересы перед Uniper, сообщил Песков

"Uniper выдвигает кандидатуры четырех новых членов в наблюдательный совет: (Томас) Том Блейдс, Ютта Дёнгес, Маркус Шенк и Инес Зенке войдут в наблюдательный совет Uniper в рамках запланированной национализации", — говорится в заявлении.

Отмечается, что федеральное правительство Германии назначит Дёнгеса и Зенке новыми членами наблюдательного совета Uniper, а Том Блейдс займет пост председателя совета. Нынешние члены совета, представители энергоконцерна Fortum, должны сложить свои обязанности после внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 19 декабря, указывается в заявлении. Ожидается, что учредительное собрание наблюдательного совета Uniper, на котором будут избраны председатель и члены комитетов, состоится до конца года.

Ранее немецкий импортер газа Uniper сообщал, что подал на "Газпром экспорт" в международный арбитражный суд. В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с объемами газа, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня. Понесённые убытки, связанные с диверсификацией и закупкой сырья по завышенным ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро.

"Газпром экспорт" в свою очередь отмечал, что изучает исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать интересы в рамках правового поля, не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований о возмещении убытков.