"Нафтогаз Украины" заявил, что почти все котельные в стране работают
Глава "Нафтогаза Украины" заявил, что в стране работают почти все котельные
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Почти все котельные на Украине работают, сообщил председатель правления национальной компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
"На Украине работает 99,8% котельных. В работе все объекты тепловой генерации, которые не имеют критических повреждений", — написал Чернышов на своей странице в Facebook*.
По его словам, уже отремонтированы 319 из 594 котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых электростанций, поврежденных с 24 февраля.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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https://1prime.ru/energy/20221214/839174196.html
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