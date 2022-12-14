МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Кабмин РФ оценил 27,5% долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", ранее принадлежавшую Shell, в 94,8 миллиарда рублей, следует из распоряжения правительства России, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Shell ожидает продажи своей доли в операторе "Сахалина — 2" в 2023 году

"На основании отчета об оценке доли в 27,49999998621683 процента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия", передача которой… не была осуществлена акционеру компании "Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд"… утвердить оценку указанной доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия" в размере 94800 миллионов рублей", — говорится в документе.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти.

Согласно указу президента, доля участника, покидающего проект "Сахалин-2", подлежит продаже в течение четырех месяцев российскому юридическому лицу. По постановлению правительства РФ, одним из критериев является наличие у такого лица опыта эксплуатации СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Как говорил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, министерство рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2".