МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Электроснабжение восстановлено в большей части населенных пунктов Курской области, пострадавших из-за снегопада, без света остаются около 400 потребителей, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Россети" восстанавливают энергоснабжение потребителей после ледяного дождя

"Энергетики восстановили электроснабжение в большей части населенных пунктов региона, пострадавших в результате обильного снегопада. Пока без энергоснабжения остаются около 400 потребителей в Курском районе, здесь работы продолжаются", — сообщил Старовойт в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в области продолжается расчистка снега на дорогах и тротуарах. "Здесь задействовано 482 единицы спецтехники, израсходовано 6,6 тысячи тонн пескосоляной смеси. На контроле уборка от снега и наледи во дворах многоквартирных домов. Сегодня сотрудники ГЖИ выявили 68 нарушений, которые были устранены", — добавил Старовойт.

Утром губернатор сообщал, что в Курской области из-за снегопада около 35 тысяч жителей остались без энергоснабжения. Над устранением последствий работали 74 бригады специалистов.

Снегопад в Курской области начался вечером во вторник. Для борьбы с последствиями глава региона создал специальный штаб.