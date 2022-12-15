В Курской области восстановили электроснабжение после снегопада
Губернатор: в большинстве населенных пунктов Курской области, пострадавших от снегопада, дали свет
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Электроснабжение восстановлено в большей части населенных пунктов Курской области, пострадавших из-за снегопада, без света остаются около 400 потребителей, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Энергетики восстановили электроснабжение в большей части населенных пунктов региона, пострадавших в результате обильного снегопада. Пока без энергоснабжения остаются около 400 потребителей в Курском районе, здесь работы продолжаются", — сообщил Старовойт в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в области продолжается расчистка снега на дорогах и тротуарах. "Здесь задействовано 482 единицы спецтехники, израсходовано 6,6 тысячи тонн пескосоляной смеси. На контроле уборка от снега и наледи во дворах многоквартирных домов. Сегодня сотрудники ГЖИ выявили 68 нарушений, которые были устранены", — добавил Старовойт.
Утром губернатор сообщал, что в Курской области из-за снегопада около 35 тысяч жителей остались без энергоснабжения. Над устранением последствий работали 74 бригады специалистов.
Снегопад в Курской области начался вечером во вторник. Для борьбы с последствиями глава региона создал специальный штаб.
https://1prime.ru/energy/20221215/839174880.html
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