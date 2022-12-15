МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство Канады решило восстановить санкции в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов "Северный поток", передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника. Канада ввела санкции против российских ведомств

Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy и было в июне выведено из-под рестрикций по просьбе правительства Германии и вопреки возражениям Украины.

"Правительство премьер-министра Джастина Трюдо отменит освобождение… Решение было доведено до сведения германского и украинского правительств и, как ожидается, будет объявлено Канадой позднее в среду", — говорится в публикации.

После начала конфликта на Украине экспорт российского газа в Европу по "Северному потоку" сначала значительно снизился, а с конца августа прекратился вовсе. Через месяц на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения неизвестной природы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. ЕС расследует возможные причины повреждений.