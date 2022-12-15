МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Жители Германии стали переезжать на зиму в Калининградскую область, чтобы избежать уплаты высоких счетов по ЖКХ, сообщил глава региона Антон Алиханов. Калининградский губернатор предложил Польше скидку на стройматериалы

"Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать", — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам губернатора, стоимость проживания в Калининграде в четыре раза ниже, чем в немецких городах. При этом новый тренд среди граждан Германии дает дополнительный заработок россиянам, которые занимаются сдачей квартир, отметил он.

В самой Калининградской области проблем с энергообеспечением нет, подчеркнул Алиханов. "Нет, у нас вообще никаких переживаний нет, у нас тепло и светло", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.