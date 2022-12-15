МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Жители Германии стали переезжать на зиму в Калининградскую область, чтобы избежать уплаты высоких счетов по ЖКХ, сообщил глава региона Антон Алиханов.

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"Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать", — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам губернатора, стоимость проживания в Калининграде в четыре раза ниже, чем в немецких городах. При этом новый тренд среди граждан Германии дает дополнительный заработок россиянам, которые занимаются сдачей квартир, отметил он.

В самой Калининградской области проблем с энергообеспечением нет, подчеркнул Алиханов. "Нет, у нас вообще никаких переживаний нет, у нас тепло и светло", — сказал он. 

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.