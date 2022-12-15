СЕУЛ, 15 дек — ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил явный спрос на ядерную энергетику в азиатских странах, сообщил корреспондент РИА Новости. МАГАТЭ пообещало направить постоянные миссии на украинские АЭС

Гендиректор агентства посетил в четверг симпозиум в честь 20-летия образования регионального офиса Соглашения о региональном сотрудничестве (RCA) для ведения исследований, разработок и подготовки кадров, связанных с научной ядерной сферой и технологиями в АТР в университете KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology).

"Очевидно, что 2030-е годы будут сильно отличаться от того, что есть сейчас и было раньше. Особенно в области ядерной энергетики. Мы наблюдаем явный рост спроса на ядерную энергию", — подчеркнул Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ предрекло двукратный рост выработки атомной энергетики в регионе в ближайшие десять лет, особенно в Китае, Бангладеш и некоторых районах России.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ отметил значительную роль ядерной энергетики в медицине, сельском хозяйстве, а также экологическом секторе. Развитие данной сферы важно для следующих поколений, подытожил Гросси.