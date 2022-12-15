МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Уголь, экспортируемый горнодобывающими компаниями Монголии, будет торговаться через электронную систему фондовой биржи, заявил министр горнодобывающей и тяжелой промышленности страны Жамбалын Ганбаатар. Монголия стала одним из лидеров по закупкам российского пива

"На сегодняшнем заседании парламента прошло первое обсуждение законопроекта "О бирже горнорудной продукции", — сообщил Ганбаатар, слова которого приводит монгольский портал montsame.mn.

По словам министра, реализация угля через электронную биржу позволит сделать все процессы открытыми и контролируемыми. Эти меры были приняты на фоне протестов из-за дела о хищении угля, охвативших Монголию.

Ганбаатар уточнил, что со стороны покупателя вопросов о нововведении нет, а качество угля определяют аккредитованные лаборатории.

"С китайской стороны жалоб не зафиксировано", — добавил министр.

Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении почти двух недель проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Ранее заместитель следственного отдела Антикоррупционного комитета Монголии заявил, что экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с делом о хищении угля в стране.