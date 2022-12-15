Монголия создаст электронную биржу для торговли углем на фоне протестов в стране
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Уголь, экспортируемый горнодобывающими компаниями Монголии, будет торговаться через электронную систему фондовой биржи, заявил министр горнодобывающей и тяжелой промышленности страны Жамбалын Ганбаатар.
"На сегодняшнем заседании парламента прошло первое обсуждение законопроекта "О бирже горнорудной продукции", — сообщил Ганбаатар, слова которого приводит монгольский портал montsame.mn.
По словам министра, реализация угля через электронную биржу позволит сделать все процессы открытыми и контролируемыми. Эти меры были приняты на фоне протестов из-за дела о хищении угля, охвативших Монголию.
Ганбаатар уточнил, что со стороны покупателя вопросов о нововведении нет, а качество угля определяют аккредитованные лаборатории.
"С китайской стороны жалоб не зафиксировано", — добавил министр.
Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении почти двух недель проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Ранее заместитель следственного отдела Антикоррупционного комитета Монголии заявил, что экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с делом о хищении угля в стране.
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