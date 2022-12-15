Лидеры ЕС ждут от ЕК предложений по реформе рынка электроэнергии
Лидеры ЕС ждут от Еврокомиссии предложений по реформе рынка электроэнергии в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Лидеры государств Евросоюза ждут от Еврокомиссии (ЕК) предложений по реформе рынка электроэнергии региона в начале 2023 год, говорится в заключениях по энергетике и экономике саммита ЕС.
"Европейский совет ждет, что Еврокомиссия представит в начале 2023 года предложение и оценку влияния по структурной реформе рынка электроэнергетики Евросоюза, в том числе о влиянии цен на газ на цены на электроэнергию", — сообщается в документе.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в октябре рассказала, что Еврокомиссия планирует представить к началу 2023 года реформу энергорынка Евросоюза, которая может включать в себя снижение влияния цены газа на стоимость электроэнергии.
https://1prime.ru/energy/20221215/839191523.html
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