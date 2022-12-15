БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Лидеры государств Евросоюза ждут от Еврокомиссии (ЕК) предложений по реформе рынка электроэнергии региона в начале 2023 год, говорится в заключениях по энергетике и экономике саммита ЕС. ЕС намерен ускорить переговоры о долгосрочных газовых контрактах

"Европейский совет ждет, что Еврокомиссия представит в начале 2023 года предложение и оценку влияния по структурной реформе рынка электроэнергетики Евросоюза, в том числе о влиянии цен на газ на цены на электроэнергию", — сообщается в документе.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в октябре рассказала, что Еврокомиссия планирует представить к началу 2023 года реформу энергорынка Евросоюза, которая может включать в себя снижение влияния цены газа на стоимость электроэнергии.