МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Энергокомпании Shell и Eneco выиграли тендер на строительство офшорной ветроэлектростанции (ВЭС) Hollandse Kust VI мощностью около 760 МВт в 53 километрах от побережья Нидерландов, сообщает нидерландская Eneco. Eletrobras и Shell обсуждают инвестиции в шельфовые ветропарки в Бразилии

"Совместное предприятие компаний Shell и Eneco, Ecowende, выиграло тендер на строительство морской ветряной электростанции Hollandse Kust VI", — говорится в пресс-релизе компании.

В заявлении отмечается, что Ecowende вблизи нидерландского города Эймёйден построит ветропарк с минимальным воздействием на природу, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.

Eneco — крупный поставщик природного газа и электроэнергии в Нидерландах.