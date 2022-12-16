МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Мировое потребление угля на фоне энергетического кризиса в 2022 году достигнет нового максимума, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Европа отобрала рекордный объем газа из хранилищ

"Мировой спрос на уголь увеличится лишь незначительно в 2022 году, но этого будет достаточно, чтобы подтолкнуть его к рекордно высокому уровню на фоне энергетического кризиса", — пишет МЭА в своем докладе Coal 2022 добавляя, что в спрос на него останется на аналогичном уровне до 2025 года, если не будут предприняты более решительные меры по ускорению перехода на чистую энергию.

Отмечается, что потребление угля в мире в 2022 году вырастет на 1,2%, впервые превысив 8 миллиардов тонн, тем самым превысив предыдущий рекорд, установленный в 2013 году.

"Уголь будет оставаться крупнейшим источником выбросов углекислого газа в глобальной энергетической системе", — добавляет МЭА. МИД Венгрии исключил отказ от российской нефти

По мнению авторов доклада, высокие цены на природный газ в условиях мирового энергетического кризиса привели к увеличению зависимости от угля при производстве электроэнергии, однако замедление экономического роста в то же время снизило спрос на нее и промышленное производство.

"Спрос на уголь упрям и, вероятно, достигнет рекордно высокого уровня в этом году, повышая уровень выбросов в мире. В то же время есть много признаков того, что сегодняшний кризис ускорит развертывание возобновляемых источников энергии, энергоэффективности — и это смягчит спрос на уголь в ближайшие годы", — приводятся в докладе слова директора МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кэйсукэ Садамори.

Агентство также ожидает, что три крупнейших в мире производителя угля — Китай, Индия и Индонезия — побьют в 2022 году рекорды по добыче.