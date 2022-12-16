ТАШКЕНТ, 16 дек — ПРАЙМ. Masdar из ОАЭ, китайский консорциум GD Power – Powerchina и французская Voltalia SA выиграли три отдельных тендера на строительство и эксплуатацию трех солнечных электростанций в Узбекистане общей мощностью 500 МВт, сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского министерства финансов. Энергокомпания RWE построит в Великобритании солнечную ферму

"Определены победители тендеров на строительство и эксплуатацию трех солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 500 МВт", — говорится в сообщении в Telegram-канале минфина.

По данным ведомства, Masdar выиграла тендер на строительство гелиостанции мощностью 250 МВт в Бухарской области, консорциум GD Power — на 150 МВт в Наманганской области, Voltalia SA – на 100 МВт в Хорезмской области.

С победителями в первом квартале 2023 года планируется подписать соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП), строительные работы начнутся в конце будущего года, ввод станций в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2024 года, уточняет минфин.

В Узбекистане в 2021-2022 годах были построены первые две гелиостанции — Masdar и французская Total Eren ввели в эксплуатацию мощности по 100 МВт в Навоийской и Самаркандской областях соответственно на условиях ГЧП сроком по 25 лет. Masdar также выиграла тендеры на строительство к осени 2023 года еще трех станций в республике общей мощностью около 900 МВт.

Проекты строительства гелиостанций реализуются в рамках программы правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны, в частности, за счет строительства солнечной генерации мощностью до 5 ГВт к 2030 году. В структуре топливно-энергетических ресурсов Узбекистана более 90% занимают нефть и газ. В то же время потенциал возобновляемых источников энергии Узбекистана составляет около 51 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Потенциал солнечной энергии в республике, где солнечными бывают 300 дней в году, — порядка 50,973 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.