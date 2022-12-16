МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки оценил ход восстановительных работ на объектах топливно-энергетического комплекса Луганской и Донецкой народных республик, подчеркнул важность сохранения темпов этой работы, в том числе в праздничные дни, сообщило Минэнерго. Китайский регулятор заявил, что энергобезопасность страны под контролем

"Основная задача сейчас – увеличить количество задействованного персонала и средств для проведения аварийно-восстановительных и эксплуатационных работ в период праздничных дней, чтобы люди в новых регионах нашей страны не испытывали никаких ограничений, связанных с поставкой энергоресурсов. Важно не сбавлять темпов и в дальнейшем", – приводит ведомство слова министра.

Он провел совещание с участием представителей энергокомпаний и местных властей, где обсуждались вопросы прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023 годов, восстановления инфраструктуры электроснабжения, газоснабжения, топливообеспечения населенных пунктов, а также безопасность энергообъектов. Кроме того, обсуждалось ускорение работ по подключению источников теплоснабжения социально-значимых объектов и жилых домов.

Министр, помимо прочего, оценил важность выполненных работ по ускоренному строительству магистрального газопровода, позволившего обеспечить газом 12 тысяч потребителей и административные объекты в городе Волноваха и 11 прилегающих населенных пунктах.

Кроме того, он отметил значимость работ по восстановлению энергоснабжения города Светлодарска. "В Светлодарске энергетики восстановили 3 воздушные линии электропередачи 110 кВ, запитали 18 трансформаторных подстанций, что позволило обеспечить электроэнергией 53 многоквартирных дома, 121 частный дом и социально значимые объекты", – сообщил Шульгинов.

Министр также посетил Луганскую ТЭС и осмотрел оборудование, введенное в работу для повышения объема выдаваемой мощности и надежности прилегающей сети. Отдельное внимание Шульгинов уделил задаче по подготовке Луганской ТЭС к работе на угле.

"Необходимо сформировать план мероприятий по переводу Луганской ТЭС на угольное топливо к следующему осенне-зимнему периоду, начать подготовку оборудования и персонала", – сказал он.