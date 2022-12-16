МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Мировая добыча угля, несмотря на ухудшение экономической ситуации, в 2022 году увеличится на 5,4% и составит 8,32 миллиарда тонн, что станет рекордным показателем, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Крупные российские корпорации хотят добывать редкоземельные металлы в ДНР

"Прогнозируется, что мировая добыча угля вырастет на 5,4% до 8 318 миллиона тонн в 2022 году, что станет новым историческим максимумом и значительно превысит рекорд, установленный в 2019 году", — пишет МЭА в своем докладе Coal 2022.

МЭА также прогнозирует, что рост мировой добычи угля достигнет пика в 2023 году, лишь немного превысив уровень 2022 года. К 2025 году, по прогнозам агентства, добыча угля упадет до 8,221 миллиарда тонн, что ниже уровня 2022 года. Как отмечают аналитики агентства, добыча угля в Китае выйдет на плато, а продолжающийся рост добычи в Индии будет компенсирован значительным спадом в других регионах, таких как США, Европейский союз, Индонезия и Россия.

Добыча в Китае в 2022 году увеличится на 8% до 4,24 миллиарда тонн, пишет МЭА, отмечая, что если бы не строгие коронавирусные ограничения добыча могла быть еще выше. В Индии же правительство долгое время пыталось увеличить производство, чтобы сократить импорт. По прогнозу МЭА, к 2025 году добыча в Индии превысит 1 миллиард тонн. Индонезия, третий по величине производитель в мире, также увеличит добычу до нового максимума в 2022 году. В США агентство ожидает рост менее чем на 2%.

В странах Евросоюза предложение и спрос на уголь, отмечают авторы доклада, в ближайшие годы останутся на высоком уровне. По прогнозам, в 2022 году страны ЕС увеличат добычу угля на 7% до 357 миллионов тонн в 2022 году и еще на 2,7 миллиона тонн в 2023 году. При этом МЭА ожидает, что ЕС возобновит поэтапный отказ от угля с 2024 года, что приведет к существенному снижению его добычи.

В Евразийском регионе, по данным МЭА, добыча угля в 2022 году снизится на 4,6%, в основном за счет снижения добычи в России на 7,4%.