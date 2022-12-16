МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Welt выплеснули свое возмущение на европейские власти из-за девятого пакета санкций против России. Лидеры Евросоюза обсудили использование замороженных российских активов

Как очевидно из комментариев многих пользователей, все меньше людей сохраняют веру в эффективность антироссийских мер, а причиной являются социальные трудности в самой Европе.

"Это вряд ли можно превзойти с точки зрения мании величия и нелепости. Предыдущие санкции практически не навредили России. В то же время в ЕС наблюдается нехватка энергии по всем направлениям. Германия уничтожает свою промышленность и малый и средний бизнес. И никто не останавливает этих психов!" — с возмущением написал читатель grz M.

"ЕС просто хоронит себя, эта модель уже не актуальна, а деньги скоро кончатся", — уверен Tim W.

"Представьте, если бы мы могли торговать с Россией, брать дешевый газ, что бы сказали американцы. Думаю, он бы немедленно ввел санкции против Германии", — заметил юзер Dirk D.

"Ах, новое решение ЕС. Предыдущего самострела было явно недостаточно", — с сарказмом добавил advocatus diaboli.

"Старая поговорка "на ошибках учатся", по-видимому, канула в Лету", — написал пользователь Jörg H.

"Если эти санкции будут работать как раньше, в Германии скоро настанет кромешный мрак", — предсказала Petra S.

Ранее Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России. Отмечается, что в пятницу завершат окончательную техническую процедуру оформления санкционного пакета, после чего его опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Премьер Польши Матеуш Моравецкий пояснил, что индивидуальные санкции Европейского союза охватили около 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.