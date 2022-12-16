БРЮССЕЛЬ, 16 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) согласовала приобретение Германией компании Uniper из-за энергетического кризиса, говорится в релизе ЕК. СМИ: комиссия ЕС потребовала от Uniper продать ее нидерландский актив

"Европейская комиссия одобрила в соответствии с регулированием ЕС о слияниях приобретение немецкой компании Uniper SE Федеративной Республикой Германия в лице Федерального министерства финансов Германии", — говорится в релизе.

"Сделка была вызвана продолжающимся европейским энергетическим кризисом, в частности, прекращением поставок российского газа и резким ростом цен на газ, в результате чего Uniper, крупнейшему импортеру российского газа в Германии, потребовались значительные вливания капитала, чтобы избежать неплатежеспособности", — поясняет Еврокомиссия.