АНКАРА, 16 дек — ПРАЙМ. Турция хочет снизить внешнюю зависимость от энергетических ресурсов с 71 до 13 процентов к 2053 году, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Politico: оператор газового хаба Евросоюза может стать нежизнеспособным

"Мы определили наше энергетическое видение, чтобы снизить нашу внешнюю зависимость от первичных ресурсов с 71 процента до 13 процентов к 2053 году", — заявил Эрдоган на церемонии завершения работ по расширению объемов газохранилища "Силиври".

"В самые загруженные периоды газохранилище "Силиври" сможет в одиночку покрывать четверть внутреннего спроса нашей страны", — подчеркнул он.

Турецкий лидер также добавил, что целью страны является превращение в глобальный центр, где "как можно скорее будет установлена референтная цена на газ".

Ранее президенты Турции и РФ поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, Россия могла бы перенаправить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и далее. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны.