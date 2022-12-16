ПРАГА, 16 дек — ПРАЙМ. Добыча черного угля в Чехии в связи с энергетическим кризисом не завершится, как планировалось, в этом году, а продолжится до 2025 года, сообщил в пятницу журналистам глава минфина Збынек Станюра. Европе придется "жечь все" зимой, заявили в Чехии

Это заявление глава минфина сделал во время посещения шахты ČSM в районе города Карвина (на северо-востоке страны), которая является последней в республике, где до сих пор осуществляется добыча черного угля.

"Добыча черного угля на шахте ČSM будет продолжена до конца 2025 года, ранее планировалось, что она завершится в этом году. Связано это с нынешним энергетическим кризисом", — сказал Станюра.

Фирма Diamo по заказу властей подготовила летом этого года документ о возможном возобновлении добычи черного угля на шахтах в районе Карвина. По мнению экспертов, возобновление добычи было бы возможным, но технически сложно реализуемым и обошлось бы приблизительно в 10 миллиардов крон (около 454 миллиона долларов). Добыча угля после обновления могла бы продолжаться около 14 лет, причем для этого потребовалось бы не менее 700 квалифицированных и опытных работников.