МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. За последние пятьдесят лет Европа переживает тяжелейшие испытания, и сейчас перед ней стоит такой сильный вызов, который может поставить правительства перед очень сложным выбором: снабжать энергией домохозяйства или же промышленность, пишет обозреватель Sabah Керем Алкин. Германии предрекли "кромешный мрак" из-за новых санкций против России

Несмотря на то, что на сегодняшний день складывается весьма положительная картина, и масштабного энергетического и продовольственного кризиса пока нет, в сюжетах и обсуждениях аналитических центров Европы, а также отраслевых неправительственных организаций именно осень 2023 года — зима 2024 года считаются наиболее опасными.

"Поддерживаемое сегодня представление о кризисе фактически используется в целях повышения сознательности, с тем чтобы нацелить домохозяйства и реальный сектор по всей Европе на серьезное "энергосбережение". Потому что, если усилия по экономии увенчаются успехом и будет достигнута цель заполнить хранилища природного газа на 30% и выше к началу лета 2023 года, тогда справиться с осенью 2023 года и зимой 2024 года будет легче", — объяснил журналист.

Международное энергетическое агентство (МЭА) под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на состоявшейся на днях встрече с Европейской комиссией предложило четыре важных шага для управления зимой 2024 года при эффективном управлении зимой 2023 года в Европе.

Первый шаг, рассказывает Алкин — это как можно скорее реализовать меры по повышению энергоэффективности, и тут имеется в виду мобилизация всех возможностей, начиная от теплоизоляции зданий и заканчивая вводом в эксплуатацию тепловых насосов.

Вторая рекомендация МЭА, продолжает обозреватель — это ускорение инвестиций для более интенсивного наращивания мощностей возобновляемой энергетики, увеличение поддержки инвестиций в новые возобновляемые источники энергии.

Третий шаг — распространение на всю Европу процесса, начатого Францией пятнадцать лет назад. Это обеспечение обогрева зданий с помощью электричества. Другими словами, быстрое сокращение или даже прекращение отопления зданий природным газом.

"Сегодня благодаря ходу с теплоизоляцией и использованием электричества для отопления Франция может намного более гибко и свободно управлять газовым кризисом вне всякого сравнения с Германией. Теперь МЭА рекомендует этот ход всей Европе как для теплоизоляции, так и для обогрева зданий с помощью электричества. А это в очередной раз подчеркивает тот факт, что наряду со всеми проектами возобновляемой энергетики необходимо серьезно продвигать и проекты атомной энергетики", — объяснил Алкин. "Заплатят холодом и нищетой". Немцы в ярости из-за нового заявления ЕС

Наконец, четвертый шаг, предложенный МЭА — это призыв к властям выработать четкие указания, которые будут побуждать потребителей энергии, домохозяйства и реальный сектор, к более разумной, эффективной и серьезной экономии энергии. Заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен от 14 декабря, о том, что "эпоха дешевой энергии для Европы закончилась", направлены на то, чтобы побудить европейцев посмотреть фактам в лицо и стимулировать принятие более амбициозных шагов в области энергоэффективности и экономии.

"Сталкиваясь с более высокими затратами на ископаемое топливо после отказа от российского природного газа, европейская промышленность сможет преодолеть этот процесс только за счет большей энергоэффективности и экономии", — резюмировал обозреватель.