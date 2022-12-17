МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил выговоры курирующему ТЭК вице-премьеру Шахыму Абдрахманову и государственному министру, председателю госконцерна "Туркменгаз" Батыру Аманову за недостатки в работе, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Туркмения выступает за диверсификацию экспорта своих энергоресурсов

Глава государства подписал соответствующие распоряжения на расширенном заседании правительства по видеосвязи, посвященном итогам социально-экономического развития Туркмении за 11 месяцев 2022 года. Оба топ-менеджера туркменского нефтегазового комплекса получили взыскания от главы государства с одинаковой формулировкой – "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки". Другие подробности не сообщаются.

При этом вице-премьер Абдрахманов сообщил на заседании, что за отчетный период план по производству бензина выполнен на 114,9 процента, дизельного топлива – на 110,4 процента, сжиженного газа – на 107 процентов, по добыче природного и попутного газа – на 113,6 процента и по экспорту газа – на 124,7 процента.

В апреле этого года президент Туркмении с той же формулировкой объявил вице-премьеру Абдрахманову строгий выговор с последним предупреждением.