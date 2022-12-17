МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Защитный купол начали возводить над хранилищем Запорожской атомной электростанции, в котором находятся отработанные ядерные отходы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале член главного совета Запорожской области Владимир Рогов. В "Росэнергоатоме" назвали призыв вывести Росгвардию с ЗАЭС "идиотизмом"

По его словам, купол позволит обезопасить хранилище в случае, если до станции долетят осколки от украинских взрывных устройств.

Запорожская АЭС находится на левом берегу реки Днепр. Объект является крупнейшим в Европе по количеству блоков и номинальной мощности. В октябре станция перешла в собственность и под управление России.

ВСУ продолжают обстреливать территорию объекта, создавая угрозу техногенной катастрофы. После визита на станцию глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил создать вокруг нее защитную зону.