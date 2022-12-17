КИШИНЕВ, 17 дек — ПРАЙМ. Лидеры Румынии, Азербайджана, Грузии Венгрии и ЕС в субботу в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта. Церемония подписания транслировалась на сайте администрации румынского президента. Европа продолжает тратить газ рекордными темпами

В церемонии участвовали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер Румынии Николае Чукэ и премьер Венгрии Виктор Орбан. В мероприятии также принял участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это соглашение представляет собой основу для долгосрочного сотрудничества между нашими странами в ряде очень важных областей… Это амбициозное соглашение, которое показывает, что вместе мы можем внести серьезный вклад в укрепление европейской энергетической безопасности и это будет способствовать устойчивому росту сотрудничества в регионе", — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис перед началом официальной церемонии.

По его словам, страны сосредоточатся сначала на производстве энергии, транспортном и торговом сотрудничестве, затем на развитии новой инфраструктуры, включая подводный кабель через Черное море, проектах зеленого водорода и энергоэффективности.

Йоханнис подчеркнул важность зеленой энергетики. Он выразил надежду, что энергетическое сотрудничество государств повысит их адаптируемость в области энергетики, а также количество и качество транспортных маршрутов. Глава Румынии отметил потенциал зеленой энергетики в Каспийском регионе, особенно в Азербайджане.