БУДАПЕШТ, 17 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал соглашение о зеленой энергетике с Азербайджаном, Грузией и Румынией, подписанное в субботу в Бухаресте, энергетической мегасделкой, поскольку оно предусматривает оборудование подводного кабеля длиной более тысячи километров для поставки зеленой электроэнергии в Европу. ЕС заключил соглашение о "зеленой" энергетике с четырьмя странами

Ранее в субботу лидеры Румынии, Азербайджана, Грузии, Венгрии и ЕК в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта. В церемонии участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер Румынии Николае Чукэ и премьер Венгрии Виктор Орбан. В мероприятии также приняла участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Энергетическая мегасделка. Мы построим самый длинный в мире подводный электропровод, по которому будем доставлять дешевую зеленую электроэнергию в Венгрию", — написал Орбан в соцсетях.

На пресс-конференции в Бухаресте премьер Венгрии подчеркнул, что Евросоюз находится в стратегическом вакууме, в котором лидеры стран должны озаботиться созданием экономической и энергетической безопасности для своих стран, а решение состоит в том, чтобы найти и доставить в Европу новые источники энергии. Европа продолжает тратить газ рекордными темпами

"Нынешняя ситуация в Европе запутана как никогда ранее на нашей памяти… В этой ситуации инновации — единственное решение, а только что анонсированный электропровод — это настоящая инновационная инвестиция", — приводит его слова агентство MTI.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам электроэнергии из Азербайджана по подводному проводу в Румынию, Венгрию и другие страны Европы. По его словам, инвестиция может быть реализована за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности.