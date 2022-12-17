МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов бывшего главы кабмина королевства Лиз Трасс в сфере энергетики, в соответствии с которыми Лондон должен был закупать электроэнергию у иностранных производителей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. МИД призвал снять санкции с экспорта российского зерна и удобрений

"Сунак отказывается от плана по закупке энергии государством у иностранных производителей. Целевая группа по энергоснабжению, созданная Лиз Трасс во время ее краткого премьерства, ликвидируется, поскольку министры отказываются от плана прямого вмешательства в мировые газовые рынки", — говорится в сообщении телеканала.

По данным Sky News, инициатива по энергоснабжению была создана в сентябре при премьер-министре Лиз Трасс для заключения долгосрочных сделок с внутренними и международными поставщиками энергии, которые направлены "на укрепление внутренней энергетической безопасности Великобритании".

Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.