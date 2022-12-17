БАКУ, 17 дек — ПРАЙМ. Баку начинает строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев в субботу на проходящем в Бухаресте пленарном заседании. ЕС заключил соглашение о "зеленой" энергетике с четырьмя странами

Ранее в субботу лидеры Румынии, Азербайджана, Грузии, Венгрии и ЕК в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта. В церемонии участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер Румынии Николае Чукэ и премьер Венгрии Виктор Орбан. В мероприятии также приняла участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы начинаем строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу. Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном зеленой энергии. Потенциал возобновляемой энергии Азербайджана составляет более 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт морской ветроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря", — отметил глава государства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам электроэнергии из Азербайджана по подводному проводу в Румынию, Венгрию и другие страны Европы. По его словам, инвестиция может быть реализована за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности.

В настоящее время Азербайджан экспортирует газ в страны Европы по запущенному в начале 2021 года Трансадриатическому трубопроводу мощностью 10 млрд кубометров. В октябре президент Ильхам Алиев пообещал удвоить эти объемы к 2027 году. Также страна экспортирует нефть в Европу через территорию Турции и затем морским путем.