Энергетики оценили ситуацию с электроснабжением в Киеве
СМИ: энергетики сообщили, что ситуация с электроснабжением Киева "еще далека от стабилизации"
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации, сообщает издание "Украинская правда".
"(Ситуация — ред.) остается сложной и критической. Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации… Пока графики (отключений электроэнергии — ред.) не работают. Некоторые районы Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие", — цитирует издание заявление на странице Коваленко в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
*Признана экстремистской организацией в РФ
https://1prime.ru/energy/20221218/839215613.html
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