МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Запасы угля в Донецком угольном бассейне позволяют добывать на этой территории до 1 миллиарда тонн в год при сегодняшнем уровне угледобычи примерно в 10 миллионов тонн, сообщил РИА Новости эксперт-краевед, специализирующийся на изучении углепрома, Владимир Бутов. МЭА спрогнозировало рекордную мировую добычу угля в 2022 году

Триста лет назад, 18 декабря 1722 года, император Петр I издал указ "О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд". Документ положил начало созданию отечественной угольной отрасли и промышленному освоению Донбасса.

"Запасы угля в Донецком угольном бассейне, включая территории Ростовской области, ЛНР и ДНР, позволяют добывать порядка 1 миллиарда тонн в год", — сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, на сегодняшний день уровень добычи угля в Донбассе очень скромный. "Всего по году будет добыто, думаю, порядка 10 миллионов тонн", — уточнил он.

По словам Бутова, для наращивания объемов добычи угля в Донецком бассейне требуются большие вложения. "Запасы-то хорошие есть, а технологический комплекс разрушен, его восстанавливать нужно. К тому же на новых территориях на шахтах неразбериха с собственниками", — отметил он.

Однако, при должном внимании к отрасли, восстановить ее можно, считает эксперт. Он напомнил, что качество угля в Донбассе – лучшее в мире. Только в Ростовской области запасы ископаемых углей более чем на 80 процентов представлены качественными низкосернистыми и высокоуглеродистыми антрацитами.