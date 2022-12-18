ИРКУТСК, 18 дек — ПРАЙМ. Пожар на 1000 квадратных метров тушат в Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, предварительно, пострадал один человек, сообщает губернатор области Игорь Кобзев. В трех московских аэропортах задержали или отменили более 100 рейсов

"Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении… Предварительно – произошло возгорание на площади около 1000 квадратных метров. Присвоен третий номер сложности. Предположительно – пострадал один человек", — написал Кобзев в телеграм-канале.

По данным ГУМЧС региона, возгорание находится в 2,5 километра от населенного пункта Верхнемарково.

По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет. В тушении задействованы автоматические системы пожаротушения. На место направлены пожарные расчёты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС из города Усть-Кут.

Позже в ГУМЧС по Иркутской области сообщили, что площадь пожара на Марковском газоконденсатном месторождении на севере Приангарья составляет 400 квадратных метров.

Марковское газоконденсатное месторождение находится в Усть-Кутском районе Иркутской области. Является объектом Иркутской нефтяной компании (ИНК). Это первое в Восточной Сибири нефтегазовое месторождение. Оно было открыто 18 марта 1962 года.