МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергетического кризиса, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственные подсчеты. ЕС может снизить предполагаемый лимит цен на газ, сообщают СМИ

"Примерно триллион долларов… представляет собой общий результат более дорогой энергии для потребителей и компаний, часть которого… была компенсирована пакетами помощи", — говорится в сообщении агентства.

По данным Блумберга, "глубочайший кризис за последние десятилетия" только начинается. Агентство указывает на то, что ситуация на рынке энергоносителей, предположительно, будет напряженной до 2026 года, когда ожидаются новые поставки из США и Катара.

"Это означает, что передышки от высоких цен не будет", — пишет Блумберг.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.