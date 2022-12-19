МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок территории Украины — из изображения следует, что на территории этой страны преимущественно отсутствует освещение. На Украине вводят экстренные аварийные отключения света

Фото сделано 17 декабря. На нем видно, что на украинской территории практически нет светящихся точек и пятен, что являет собой заметный контраст с соседними странами, где в темное время суток на черном фоне выделяются населенные пункты.

Российские вооруженные силы наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции. Украинские власти заявляли, что из-за повреждения энергообъектов на всей территории страны вводятся экстренные аварийные отключения электричества.