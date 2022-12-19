МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок территории Украины — из изображения следует, что на территории этой страны преимущественно отсутствует освещение.
Фото сделано 17 декабря. На нем видно, что на украинской территории практически нет светящихся точек и пятен, что являет собой заметный контраст с соседними странами, где в темное время суток на черном фоне выделяются населенные пункты.
Российские вооруженные силы наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции. Украинские власти заявляли, что из-за повреждения энергообъектов на всей территории страны вводятся экстренные аварийные отключения электричества.
https://1prime.ru/energy/20221219/839221025.html
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