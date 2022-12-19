БЕРЛИН, 19 дек — ПРАЙМ. В Германии не все люди готовы учитывать рекомендации федерального сетевого агентства и обогревать жилье минимальным количеством тепла, но при этом пытаются искать способы жить в холоде. В Германии предсказали торговую войну с США

На прошлой неделе в страну пришло резкое похолодание, в ряде регионов температура воздуха падала до минус 9 градусов, но федеральное сетевое агентство призывало граждан не снижать усилий по экономии, чтобы продержаться всю зиму.

Ранее регулятор рекомендовал немцам снизить расход газа на 20% или более в сравнении с обычным показателем, чтобы избежать дефицита энергоносителя зимой. По данным главы федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, сейчас общая экономия составляет всего 13%.

"До прошлой недели я еще и не начинал пользоваться отоплением", — заявил РИА Новости житель многоквартирного дома под Берлином, попросивший не называть его имени.

Он родился и вырос в ГДР, а недавно сменил жилье. При въезде в новую арендованную квартиру он получил от арендодателя в подарок термометр.

"Мы договорились, что я не буду нагревать температуру воздуха в комнатах выше плюс 20. Владелец жилья боится перерасхода. Но это и в моих интересах, поскольку я еще не знаю, какими будут счета за отопление. Они не входят в стоимость аренды. Пока мне удавалось обходиться теплой одеждой и двумя пуховыми одеялами. Я надеваю на себя несколько кофт, сверху — меховую, в них же сплю. До плюс 15 мне еще комфортно находиться в квартире, но когда температура в помещении опускается до 14, мне становится сложно, особенно когда засыпаю, и тогда я включаю радиатор на отметку 1-2, но только в спальне", — пояснил он. Spiegel сообщил о начале дефицита лекарств для детей в Германии

Также он рассказал, что в его случае предел экономии уже достигнут: "Я и так делаю все возможное".

Второй собеседник агентства, является уроженцем западной Германии, и вовсе не пользуется отоплением.

"Мои соседи, проживающие в квартирах слева и справа от меня, топят так хорошо, что и мои комнаты согреваются. Я вообще люблю, когда прохладно. А раз это совпадает с зеленой повесткой, то тем более хорошо", — говорит мужчина.

Он добавляет, что ему хорошо известно, что россияне не слишком волнуются об отоплении в своих квартирах: "(Глава МИД ФРГ Анналена) Бербок как-то говорила в своем выступлении, что вы круглосуточно держите свои радиаторы включенными". Немцев возмутили планы ввести ценовой потолок на газ

Сложнее всего с наступлением холодов в Германии приходится тем, кто привык, когда в квартире тепло всегда.

Приехавшая из России девушка рассказала, что занимается научной работой и снимает в Берлине одну из комнат в квартире немки. Россиянка пыталась следовать рекомендациям по экономии, которые дают в Германии и которые выполняют арендаторы других комнат, а также сама хозяйка жилья: устанавливать регулятор на радиаторе отопления на отметке не выше двух, выключать его полностью, выходя из дома или отправляясь спать.

"Но все это закончилось тем, что в конце концов я сильно простыла. Батареи во всей квартире у нас постоянно были на нуле: на кухне, в ванной и в комнате общего пользования — гостиной. Я чувствовала себя перманентно замерзшей. Чтобы хоть на какое-то время отогреться, ходила в сауну", — сказала собеседница агентства.

Но затем она сдалась, и теперь устанавливает в своей комнате комфортную для себя температуру. На ее радиаторе стоит отдельный счетчик, который она должна была сфотографировать при въезде. Хозяйка квартиры уже предупредила ее, что в период оплаты коммунальных услуг может пересчитать общую стоимость аренды комнаты, если расход будет слишком большим.

"Мне сказали, что даже если я к тому времени уже съеду, то арендодатель все равно имеет право снять с меня деньги за перерасчет за коммунальные расходы", — рассказала девушка.