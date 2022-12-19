МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Действия Евросоюза в отношении коррупционного скандала вокруг Европарламента могут "негативно повлиять" на сотрудничество в области глобальной энергетической безопасности между Брюсселем и Дохой, сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного катарского дипломата. ЕС может снизить предполагаемый лимит цен на газ, сообщают СМИ

Бельгийские власти десять дней назад провели ряд задержаний и обысков в Брюсселе. В прокуратуре сообщали, что расследование связано с попытками со стороны одного из государств Персидского залива "повлиять на политические и экономические решения Европарламента". Некоторые СМИ сообщали, что речь идет о Катаре.

Катарское правительство отрицает свою причастность и раскритиковало решение ЕС приостановить законодательную работу, связанную с эмиратом, отмечает Financial Times.

"Решение о введении дискриминационного ограничения, ограничивающего диалог и сотрудничество в отношении Катара до завершения юридического процесса, негативно отразится на сотрудничестве в области безопасности, а также на текущих дискуссиях о глобальном энергетическом дефиците и безопасности в этой сфере", — пояснил изданию дипломат.

Он также добавил, что Катар не смешивает бизнес и политику. "Переговоры по СПГ не зависят от политики… Мы не угрожаем прекратить поставки или что-то в этом роде", — сказал он.

При этом информированные источники сообщили, что Катар, который является крупным глобальным инвестором, в том числе в Европе, может направить свои сверхдоходы в другое место, если почувствует несправедливое отношение со стороны европейских партнеров.