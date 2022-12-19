МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий изменения в Градостроительный кодекс РФ, которые исключают из перечня сложных и уникальных объектов использования атомной энергии некоторые предприятия. Путин временно отменил ответственность за нарушения в сфере атома на ЗАЭС

В число таких предприятий, в частности, входят содержащие радиационные источники, в которых генерируется ионизирующее излучение и радиационное воздействие от которых в случае аварии ограничивается помещениями, где происходит обращение с этими источниками.

Также из перечня исключат объекты с радиационными источниками, содержащими в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности в соответствии с законодательством РФ об использовании атомной энергии.

Помимо этого, закон определяет содержание и порядок подготовки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, городского округа, а также единой информационной системы.

Устанавливаются сроки, в течение которых Минстрой, Росатом и Роскосмос до выдачи разрешения на строительство должны обеспечивать включение сведений о таком разрешении в единую информационную систему.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.