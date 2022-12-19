МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Энергокомпании призывают правительство Великобритании расширить доступ к господдержке энергетического сектора из-за волатильности цен на рынке энергоресурсов, сообщает газета Financial Times. Минэнерго: Белоруссия введет резервные энергоисточники

В октябре минфин Великобритании и Банк Англии запустили программу поддержки ликвидности энергокомпаний на сумму 40 млрд фунтов (около 49 млрд долларов) на фоне волатильности цен на оптовых энергетических рынках.

По заявлению британской торговой организации в энергоотрасли Energy UK, как пишет издание, компании, которые крайне нуждаются в господдержке, не могут получить ее из-за завышенных требований правительства: согласно требованиям, компания должна обладать хорошей кредитоспособностью, вносить "существенный" вклад в работу энергорынка Великобритании, а поставщики энергии должны иметь более 750 тысяч клиентов. Более того, компаниям, воспользовавшимся господдержкой, запрещается выплачивать дивиденды или бонусы руководителям.

"И хотя правительство запустило программу финансирования энергетических рынков для решения этой проблемы, ему придется принять дальнейшие меры, чтобы обеспечить доступность этого механизма для всех компаний сектора", — приводит издание слова заместителя директора Energy UK Адама Бермана.

В сообщении отмечается, что мелкие поставщики и производители энергии подвергаются наибольшему риску банкротства, поскольку холодная погода на прошлой неделе в Великобритании привела к сохранению волатильности цен на электроэнергию.