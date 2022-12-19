МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies совместно с другими операторами, в том числе катарским, будет вести геологическую разведку на участке Agua Marinha в Бразилии, следует из пресс-релиза компании. СМИ узнали о планах Турции по добыче нефти с нового месторождения

"TotalEnergies и ее партнеры QatarEnergy и Petronas Petróleo Brasil Ltda (PPBL) выиграли сегодня блок Agua Marinha на открытом аукционе по режиму раздела продукции, проводимом Национальным нефтяным агентством Бразилии (ANP). Компания Petrobras воспользовалась своим правом на получение 30% доли участия и управления", — говорится в сообщении.

Agua Marinha площадью 1 300 квадратных километров расположен в подсолевом бассейне Campos, который в свою очередь простирается от окраин Витории (штат Эшпириту-Санту) до Арраял-ду-Кабу, у северного побережья штата Рио-де-Жанейро, и занимает площадь около 100 000 квадратных километров.

TotalEnergies будет участвовать с долей 30%, наряду с оператором Petrobras (30%), QatarEnergy (20%) и PPBL (20%).

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.