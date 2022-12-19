ПАРИЖ, 19 дек — ПРАЙМ. Французская республика официально уведомила о своем выходе из договора к Энергетической хартии, подтвердили газете Monde в понедельник в МИД республики. Во Франции назвали предполагаемый уровень потолка цен на газ

По данным Monde, Франция подтвердила данное решение, уведомив о своем выходе из документа. Решение вступит в силу с 1 января 2024 года.

При этом, как отмечает издание, договором предусмотрено, что даже если страна выходит из него, она должна выполнять свои обязательства в течение 20 лет. Таким образом, Франция не сможет уклониться от своих обязательств в рамках договора к Энергетической хартии вплоть до 2044 года.

В конце октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж принял решение выйти из договора к Энергетической хартии.

Договор к Энергетической хартии, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным в своем роде соглашением, касающимся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающего всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку. Он был подписан для обеспечения гарантий инвесторам в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Договор объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям в энергетическом секторе требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.