БРЮССЕЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Действие механизма коррекции рынка с лимитом цен на определенные фьючерсы на газ в Евросоюзе пока рассчитано до февраля 2024 года, говорится в релизе Совета ЕС. Лимит цен на газ Евросоюза будет вводиться при цене от 180 евро

"Регулирование вступит в силу 15 февраля 2023 года. Регулирование является временным и будет применяться в течение одного года", — говорится в сообщении.

Еврокомиссия к 1 ноября 2023 года должна будет представить оценку нового законодательства, создающего механизм коррекции рынка, и сможет предложить продлить его действие.

Министры энергетики стран ЕС в понедельник согласовали создание этого временного механизма. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч. (около 1861 евро за тысячу кубометров) в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.

Механизм станет рабочим инструментом с 15 февраля 2023 года. Он будет действовать на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС, Еврокомиссия позже сможет сделать исключения из этого правила. Механизм будет применяться к фьючерсным контрактам на месяц, три месяца и на год вперед. Он не будет работать для внебиржевых сделок.

Пока механизм активен, не будут допускаться транзакции по соответствующим фьючерсам на газ по цене выше специального динамического лимита. Этот "потолок" представляет собой индикативную цену на СПГ на мировых рынках плюс 35 евро. Если такая цена на СПГ будет ниже 145 евро, динамический лимит останется равным сумме 145 евро и 35 евро, то есть 180 евро.

После активации механизма динамический лимит будет действовать не менее 20 рабочих дней. Если он будет ниже уровня в 180 евро за МВт.ч. в течение трех рабочих дней подряд, механизм будет автоматически деактивирован.

Лимит также может быть деактивирован, например, при недостатке газа в Евросоюзе для удовлетворения спроса. Действие механизма также будет приостановлено, если спрос на газ в союзе вырастет в течение месяца на 15% (или на 10% за два месяца), значительно сократится импорт СПГ, ощутимо упадет объем торгов на TTF по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Механизм призван ограничивать чрезмерные скачки цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке, отмечается в релизе Совета ЕС.