БРЮССЕЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза окончательно согласовали документы, открывающие возможность для совместных закупок в Евросоюз 13,5 миллиарда кубометров газа в 2023 году, а также для ограничения волатильности цен в течение дня на деривативы на газ по TTF, свидетельствует сообщение Совета ЕС. Совет ЕС раскрыл ряд деталей механизма коррекции рынка газа

"Министры официально приняли регулирование Совета об укреплении солидарности за счет улучшения координации закупок газа, обмена газом через границы и надежных ценовых бенчмарков", — говорится в релизе.

Содержание этого законодательства было согласовано министрами энергетики на их встрече 24 ноября, сейчас состоялось лишь окончательное утверждение документов.

Механизм совместных закупок газа будут предполагать, что газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. ЕС наймет специальную организацию для расчета совокупного спроса и поиска предложений газа на мировых рынках. Российский газ через этот механизм покупать будет нельзя.

Обязательным станет сбор заявок примерно на 13,5 миллиарда кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств по наполнению подземных хранилищ газом. Затем компании, участвующие в механизме, смогут решить — покупать им газ, собранный через эту единую компанию, или нет.

Одобренное министрами ЕС регулирование также предполагает введение механизма ограничения внутридневных колебаний цен на все товарные деривативы, связанные с энергетикой, на крупнейшем европейском газовом хабе TTF.