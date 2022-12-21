МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Сегодняшний день станет самым энергозатратным в году, россияне "сожгут" примерно 3,6 миллиарда кВт.ч электроэнергии, подсчитали в Минэнерго. Спрос на энергетиков в России в 2022 году вырос на 34 процента

"3,6 миллиарда кВт.ч — примерно столько электричества сегодня, в самый короткий световой день зимнего солнцестояния, "сожгут" российские потребители", — говорится в сообщении министерства.

Солнцестояние — один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния — зимнее и летнее. В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.

В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и тогда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. Момент солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем.

По данным министерства энергетики, в самый длинный световой день этого года — 22 июня — российские потребители потратили 2,68 миллиарда кВт.ч. "На эту разницу 11 алюминиевых заводов страны могут работать целую неделю", — пояснили в министерстве.