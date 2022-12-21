МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев текущего года в размере 69,78 рубля на акцию, сообщила компания. "Газпром нефть" запустила центр разработки высокотехнологичных масел

"Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года в денежной форме в размере 69,78 рубля на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 30 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.