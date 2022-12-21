"Газпром нефть" утвердила дивиденды за девять месяцев
Акционеры "Газпром нефти" утвердили дивиденды в размере 68,78 рублей на акцию
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев текущего года в размере 69,78 рубля на акцию, сообщила компания.
"Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года в денежной форме в размере 69,78 рубля на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 30 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20221221/839256621.html
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