Замглавы Минэнерго России и посол Таиланда обсудили сотрудничество стран
Замглавы Минэнерго России Мочальников и посол Таиланда обсудили сотрудничество в ТЭК
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников и чрезвычайный и полномочным посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават обсудили сотрудничество России и Таиланда в сфере ТЭК, сообщило Минэнерго РФ.
"Взаимодействие между нашими странами в сфере энергетики – важный этап в процессе расширения двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Таиландом. Сейчас мы активизировали работу по линии Российско-Таиландской рабочей группы в сфере энергетики и предлагаем провести её заседание в первом квартале 2023 года", – приводит ведомство слова Мочальникова.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в нефтегазовой и электроэнергетической сферах.
Замглавы российского Минэнерго отметил, что российские компании заинтересованы в проектах по строительству новых объектов энергетики, модернизации генерации, а также в участии в гидроэнергетических проектах в Таиланде.
https://1prime.ru/energy/20221221/839256712.html
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