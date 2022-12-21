МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников и чрезвычайный и полномочным посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават обсудили сотрудничество России и Таиланда в сфере ТЭК, сообщило Минэнерго РФ. Президент Туркмении объявил выговоры руководителям ТЭК страны

"Взаимодействие между нашими странами в сфере энергетики – важный этап в процессе расширения двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Таиландом. Сейчас мы активизировали работу по линии Российско-Таиландской рабочей группы в сфере энергетики и предлагаем провести её заседание в первом квартале 2023 года", – приводит ведомство слова Мочальникова.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в нефтегазовой и электроэнергетической сферах.

Замглавы российского Минэнерго отметил, что российские компании заинтересованы в проектах по строительству новых объектов энергетики, модернизации генерации, а также в участии в гидроэнергетических проектах в Таиланде.