"Газпром нефть" отменила заседание по вопросу инвестпрограммы на 2023 год
"Газпром нефть" отменила заседание совдира по вопросу инвестпрограммы на 2023 год
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Газпром нефть отменила анонсированное ранее заседание совета директоров компании по вопросу инвестпрограммы на 2023 год, которое должно было состояться в четверг, следует из материалов компании.
"Ранее запланированное на 22.12.2022 заседание совета директоров ПАО "Газпром нефть" отменено", — говорится в сообщении.
19 декабря "Газпром нефть" анонсировала проведение 22 декабря заседания совета директоров компании. Планировалось обсудить проекты инвестиционной программы, бизнес-плана и бюджета, включая программу финансовых заимствований группы "Газпром нефть", программы оптимизации затрат группы "Газпром нефть" на 2023 год и прогноз по 2025 год, а также структуру долга "Газпром нефти" и профиль его погашения до 2026 года.
https://1prime.ru/energy/20221221/839258881.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.