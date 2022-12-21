МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Газпром нефть отменила анонсированное ранее заседание совета директоров компании по вопросу инвестпрограммы на 2023 год, которое должно было состояться в четверг, следует из материалов компании. "Газпром нефть" попросила суд разрешить Shell продать долю в салымском СП

"Ранее запланированное на 22.12.2022 заседание совета директоров ПАО "Газпром нефть" отменено", — говорится в сообщении.

19 декабря "Газпром нефть" анонсировала проведение 22 декабря заседания совета директоров компании. Планировалось обсудить проекты инвестиционной программы, бизнес-плана и бюджета, включая программу финансовых заимствований группы "Газпром нефть", программы оптимизации затрат группы "Газпром нефть" на 2023 год и прогноз по 2025 год, а также структуру долга "Газпром нефти" и профиль его погашения до 2026 года.