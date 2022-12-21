БУДАПЕШТ, 21 дек — ПРАЙМ. Целью правительства Венгрии является сокращение импорта энергии, причем не только из России, а для этого необходимо достроить АЭС Пакш-2, которую по планам должны были запустить в 2023 году, однако многие этому препятствовали, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. В Венгрии рассказали о странах, выступивших против лимита цен на газ

"Я бы скорее сказал, что надо избавиться не от российской энергии, а вообще от импортной энергии, из России она идет или откуда-то еще… Вопрос в том, можем ли мы быть самодостаточными или нет, независимыми от России или не от России, не важно", — сказал Орбан на правительственном брифинге.

По его словам, Венгрия в 2013 году решила построить два новых блока АЭС Пакш именно для того, чтобы радикально уменьшить энергозависимость Венгрии.

"Если бы сейчас была Пакш-2, мы бы только кофе попивали. Я перепробовал все, но или не был достаточно решителен, или не нашел хорошего пути, но этот несчастный проект Пакш-2 срывали все, и я не мог его защитить. Год срывали венгерские оппозиционеры, другой год — брюссельские агенты. Раньше я много думал о том, не нужно ли что-то сделать по-другому, чтобы поскорее можно было бы завершить эту программу", — сказал Орбан, напомнив, что по плану два новых блока АЭС Пакш должны были быть запущены в 2023 году.

"Надеюсь, что не только я задумывался о том, почему не получилось, но и те, кто мешал", — добавил он.

В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". Парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков эксплуатации четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш" на 20 лет. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.