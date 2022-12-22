МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Антимонопольная тенденция в энергетике и финансах становится все более очевидной, центр энергопотребления смещается на Восток, производства — на Запад, заявил РИА Новости китайский посол в России Чжан Ханьхуэй. Экономист объяснил, почему азиатская экономика сильнее европейской

"С точки зрения ключевых мировых отраслей, более очевидной становится антимонопольная тенденция в энергетике, финансах и других областях. Структура спроса и предложения на мировом рынке энергоносителей переживает глубокую трансформацию, центр энергопотребления смещается на Восток, производства — на Запад, а механизмы ценообразования становятся более гибкими", — отметил дипломат.

По его словам, добыча нефти и газа увеличивается в Северной Сибири, в центрально-азиатском регионе Каспийского моря, на шельфе Западной Африки, в Бразилии и других регионах. Многополярность мировой структуры энергоснабжения еще более усиливается, добавил Чжан Ханьхуэй.