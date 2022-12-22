МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Европа могла бы с легкостью преодолеть энергетический кризис и не обрекать себя на смертельные морозы, если бы не продолжала настаивать на применении "эффективных мер", пишет обозреватель Al Binaa Умар Абдель Кадир Гандур. Она уже поплатилась за украинский кризис своей безопасностью и стабильностью, а ведь это далеко не конец, отмечает издание. The Economist назвал лучшие и худшие страны мира по итогам 2022 года

Журналист констатировал, что Евросоюзу пока что удалось справиться с зимней погодой, и он даже сумел заполнить газовые хранилища и сократить потребление российского газа с 40% до 10%. "Правда, это влетело европейцам это в копеечку, не говоря уже и о других последствиях, о которых станет известно позднее", — добавил Гандур.

По данным метеорологических сайтов, зима в европейском регионе обещает быть очень суровой, что увеличит спрос на газ для отопления и, как следствие, вызовет рост цен, отмечается в материале. Уже сейчас европейцы продолжают выходить на улицы в знак протеста против трехкратного повышения цен на энергоносители. Многие страны были вынуждены искать альтернативы экологически чистым источникам энергии и использовать, например, уголь или даже ядерную энергию.

Эксперты предупреждают, что запасов сжиженного газа в Европе, по предварительным расчетам, хватит только на два месяца. Власти Франции уже запланировали возобновить работу всех атомных электростанций для того, чтобы облегчить энергетический кризис, но здесь тоже есть сложности.

"Если Европа и Азия столкнутся с холодной зимой, им не хватит газа на полное удовлетворение спроса, и тогда начнется жесткая конкуренция за поставки природного газа. Цены взлетят до астрономических уровней. Китайская экономика вскоре восстановится, однако европейские страны больше не увидят никаких энергоресурсов из России", — предупредил обозреватель.

Европейские страны продолжают страдать от энергетического кризиса, несмотря на то, что они временно смогли найти альтернативу российскому газу, но по гораздо более высоким ценам. Однако вопрос, как долго Европа сможет расплачиваться за этот конфликт своей безопасностью, вооружением и финансовой стабильностью, остается открытым, резюмировал Гандур.

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