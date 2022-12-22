СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергетике не способно организовать прекращение обстрелов Запорожской АЭС Киевом, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий. Путин временно отменил ответственность за нарушения в сфере атома на ЗАЭС

Он подчеркнул в эфире первого канала, что запорожские власти возлагали на МАГАТЭ большие надежды. Однако агентство оказалось не в состоянии решить вопрос прекращения стрельбы украинскими войсками.

"Этих возможностей у них нет, а все остальное – мишура, которой мы уже давно не доверяем", — сказал Балицкий.

Он добавил в преддверии встречи главы агентства Рафаэля Гросси и главы "Росатома" Алексея Лихачева в Москве, что для обеспечения безопасности на ЗАЭС необходимо использовать все рычаги.