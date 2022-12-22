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МАГАТЭ не может прекратить обстрелы ЗАЭС, считают запорожские власти
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Международное агентство по атомной энергетике не способно организовать прекращение обстрелов Запорожской АЭС Киевом, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий. Он... ПРАЙМ, 22.12.2022
энергетика, новости, россия, запорожская аэс, магатэ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергетике не способно организовать прекращение обстрелов Запорожской АЭС Киевом, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.
Он подчеркнул в эфире первого канала, что запорожские власти возлагали на МАГАТЭ большие надежды. Однако агентство оказалось не в состоянии решить вопрос прекращения стрельбы украинскими войсками.
"Этих возможностей у них нет, а все остальное – мишура, которой мы уже давно не доверяем", — сказал Балицкий.
Он добавил в преддверии встречи главы агентства Рафаэля Гросси и главы "Росатома" Алексея Лихачева в Москве, что для обеспечения безопасности на ЗАЭС необходимо использовать все рычаги.