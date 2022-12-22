В Москве состоялись консультации "Росатома" и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
"Росатом" рассказал об итогах консультаций с МАГАТЭ по вопросу безопасности ЗАЭС в четверг
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Консультации делегаций России и Международного агентства по атомной энергетике состоялись в четверг в Москве, стороны отметили близость позиций относительно декларации о формировании зоны безопасности на объекте. Об этом сообщили в "Росатоме".
Пресс-служба корпорации отметила, что ее глава Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретились в российской столице. Стороны обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на станции, а также отметили близость позиций по соответствующему документу.
Подчеркивается, что консультации по данной проблеме продолжатся.
В компании добавили, что Лихачев и Гросси затронули вопрос энергоснабжения площадки ЗАЭС и города Энергодара, а также работы специалистов агентства на объекте.
Пресс-служба заключила, что Россия и МАГАТЭ оценили прошедшие консультации как предметные, полезные и откровенные.
https://1prime.ru/energy/20221222/839266023.html
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