МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Далеко не все страны Евросоюза были готовы принять потолок цен на газ: многие боялись, что ограничение стоимости оттолкнет поставщиков, однако другие видели в этой крайне противоречивой мере способ изобразить решительную борьбу с энергокризисом и заручиться поддержкой избирателей, пишет обозреватель Nihon Keizai Ясуо Такэути. "Еще поплатятся". Европа столкнулась с "генералом Морозом"

19 декабря на Совете министров энергетики ЕС принял решение ограничить цены на газ.

"Мы сделали новый смелый шаг в направлении решения проблемы энергетического кризиса", — заявила в ходе пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, отвечающая за энергетическую политику объединения. Новая система вступит в силу после подписания документов членами ЕС и начнет действовать с 15 февраля 2023 года, и рассчитана на один год.

"Заявленная цель — это сдержать скачки котировок газа. Однако если в 2023 году стоимость вырастет, то появится риск возникновения нехватки голубого топлива. ЕС стремится покончить с зависимостью от российских энергоносителей и заставляет своих членов заполнять газовые хранилища, чтобы они смогли пережить зиму, когда спрос повышается", — отметил Такэути.

Обозреватель отметил, что лишь страны Южной, Центральной и Восточной Европы решительно призвали к введению потолка цен. Резкий рост стоимости энергоносителей, вызванный СВО, привел к подорожанию электроэнергии и газа. Нагрузка на бизнес и домохозяйства увеличилась, а это вызвало гнев избирателей. В некоторых странах региона прошли протестные акции, что усилило ощущение кризиса, который может привести к политическому недоверию.

Что же касается Германии, Нидерландов и скандинавских стран, то они подошли к этой проблеме очень деликатно. "Это связано с опасениями, что если будет установлен потолок цен, то газодобывающие страны отвернутся от Европы и начнут продавать газ в Азию, а также другие государства по более высоким ценам", — объяснил обозреватель. Минфин США назвал снижение потолка цен на нефть из России возможным

Действительно, 19 декабря нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен заявил, что его все так же беспокоит безопасность государств Евросоюза, и что в результате введения ограничений могут возникнуть помехи для поставок. Новая система была принята большинством голосов членов ЕС, но Голландия и Австрия воздержались, а Венгрия выступила против.

Германия согласилась на введение меры благодаря принятию условия, которое позволяет отменить ограничение в случае нехватки голубого топлива. По словам Кадри Симсон, "ЕС готов приостановить действие потолка цен, если риски перевесят выгоды". То есть новая система включает положение, позволяющее снять лимит, если энергоснабжение или финансовая стабильность внутри Евросоюза будут нарушены, а также при дестабилизации распределения газа.

Все это значительно усложняет систему, и многие участники рынка и отраслевые эксперты считают, что на данном этапе не до конца понятно, как она будет работать. Очевидно и то, что цель правительств стран Южной, Центральной и Восточной Европы — продемонстрировать избирателям стремление сдержать рост цен на энергоносители, резюмировал Такэути.

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